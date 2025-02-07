Çin'den Panama'ya Kuşak ve Yol Vurgusu - Son Dakika
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Çin'den Panama'ya Kuşak ve Yol Vurgusu

Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol işbirliğine doğru kararı dış müdahalelerden uzak vermesini umuyor.

07.02.2025 19:14
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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Panama'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne devam edip etmeme konusunda doğru kararı dış müdahalelerden uzak bir şekilde vermesini umduklarını söyledi.

Cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin baskı ve zorlama yoluyla Kuşak ve Yol işbirliğini karalama ve sabote etmeye yönelik eylemlerine kesinlikle karşı olduklarını belirten Lin, Panama'nın Çin ile Kuşak ve Yol işbirliği Mutabakat Zaptı'nı yenilemeyecek olmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bir ekonomik işbirliği platformu olduğunu hatırlatan Lin, platform çerçevesindeki işbirliğinin, 20'den fazlası Latin Amerika'da olmak üzere 150'nin üzerinde ülkenin halklarına somut faydalar sağladığını ifade etti. Lin, Çin ve Panama arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğinin son yıllarda verimli olduğunu da sözlerine ekledi.

Lin, "Panama'nın, ikili ilişkilerin genel durumunu ve iki halkın uzun vadeli çıkarlarını gözeterek dış müdahalelerden kurtulmasını ve doğru kararı vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Sözcü, Panama'nın Panama Kanalı üzerindeki egemenliğini desteklediklerini ve kanalın kalıcı olarak tarafsız bir uluslararası su yolu statüsünü korumaya kararlı olduklarını kaydetti.

Çin'in kanalın yönetimi ya da işletimine hiçbir zaman katılmadığını ve asla müdahale etmediğini belirten sözcü, Çin'in kanal üzerinde kontrolü olduğu yönündeki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Lin, "Kimin kanalın tarafsız kalması ve gelişmesi için çalıştığını, kimin de 'geri almakla' tehdit ettiğini tüm dünya görüyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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