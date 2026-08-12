Çin'den Pasifik Adaları Forumu'na Taiwan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Pasifik Adaları Forumu'na Taiwan Uyarısı

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Çin, Pasifik Adaları Forumu'na Taiwan ile ilgili meseleleri tek Çin ilkesine uygun ele alma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pasifik Adaları Forumu Sekreterliği'ne tek Çin ilkesine bağlı kalma ve Taiwan ile ilgili meseleleri uygun şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Guo salı günkü basın toplantısında, bir sekreterlik yetkilisinin, Taiwan'ın 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Palau'da düzenlenecek yıllık liderler toplantısına katılacağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl Taiwan bölgesi, Çin'in protestoları üzerine Solomon Adaları'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılmaktan men edilmişti.

Guo, Çin'in Taiwan bölgesinin, uluslararası kuruluşların etkinliklerine katılımı konusundaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi. Guo, konunun, uluslararası ilişkilerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ile teyit edilen temel bir norm ve uluslararası düzeyde hakim bir uzlaşı olan tek Çin ilkesine uygun olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Guo, Pasifik Adaları Forumu Sekreterliği'ne Çin ile sekreterlik arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini bozmamak adına tek Çin ilkesine riayet etme ve Taiwan ile ilgili meseleleri uygun şekilde ele alma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Pasifik Adaları Forumu'na Taiwan Uyarısı - Son Dakika

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