Çin'den Poliformaldehit İthalatına Anti-Damping Vergisi

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 19 Mayıs'tan itibaren 5 yıllığına ABD, Avrupa Birliği, Çin'in Taiwan bölgesi ve Japonya menşeli poliformaldehit kopolimeri ithalatına anti-damping vergisi uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu bölgelerden yapılan poliformaldehit kopolimeri ithalatının damping içerdiğinin ve bunun sonucunda Çin anakarasındaki poliformaldehit kopolimeri sektörünün büyük zarar gördüğünün belirlendiği belirtildi.

Açıklamada anti-damping vergi oranlarının yüzde 3,8 ile yüzde 74,9 arasında değişeceği kaydedildi.

Poliformaldehit kopolimeri özellikle otomobil parçaları, elektronik aletler, endüstriyel makineler, spor ve tıbbi ekipman gibi sektörlerde kısmen bakır, çinko, kalay, kurşun gibi metal malzemelerin yerine kullanılıyor.