Çin'den Ramallah'ta Çocuklara Destek Projesi - Son Dakika
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Çin'den Ramallah'ta Çocuklara Destek Projesi

Çin\'den Ramallah\'ta Çocuklara Destek Projesi
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Çin'in finanse ettiği projede 71 kız ve 65 erkek çocuğa 803 saat eğitim verildi.

RAMALLAH, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in finansmanıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çocuklara yönelik destek projesi hayata geçirildi.

Çin'in Filistin Ofisi tarafından finanse edilen çocuklara destek projesinin organizatörleri, 71 kız ve 65 erkek çocuğun katıldığı program kapsamında 803 saatlik eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra satranç, Dabke geleneksel halk dansı, gazetecilik ve yapay zeka uygulamalarına yönelik etkinlikler de düzenlendi.

Psikososyal desteğe de yer verilen projede, 97 çocuk duyguları ifade etmeye yönelik grup etkinliklerine, 28 anne ise ebeveynlik atölyelerine katıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Batı Şeria, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Ramallah'ta Çocuklara Destek Projesi - Son Dakika

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