Çin\'den Sermaye Piyasası Reformu Müjdesi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası, 8 Ekim 2024. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, kaliteli yeni üretici güçlerin büyümesini daha iyi desteklemek ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmaya güç vermek üzere, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasına ve ChiNext tahtasına yönelik bir dizi reformu hayata geçireceklerini söyledi.

Wu, Shanghai'da çarşamba günü düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin Nasdaq tarzı bilim ve teknoloji inovasyon tahtası olan STAR piyasasına yönelik reformlar kapsamında komisyon olarak, kaliteli yapay zeka büyük model işletmelerinin halka arz sürecini destekleyeceklerini belirtti.

Wu, geleceğin sektörlerini teşvik çabaları kapsamında kuantum teknolojisi, biyo-imalat ve somutlaştırılmış yapay zeka gibi sektörlerdeki "derin teknoloji" şirketlerinin, STAR piyasasına kote olmalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Wu, Çin'in büyüme odaklı şirketlerin kote olduğu ChiNext tahtasına yönelik reformların ilerletilmesi için ise hem yeni tüketim türleri ve modern hizmetlere hem de büyüme odaklı ve yenilikçi işletme ve startup'lara yönelik desteğin artırılacağını kaydetti.

Wu, vatandaşların çeşitlendirilmiş varlık yönetimi ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere Shanghai ve Shenzhen borsalarında aktif borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere yatırım ürün ve araçlarını daha da çeşitlendireceklerini söyledi.

Komisyonun, sermaye piyasasının üst düzey çift yönlü dışa açılımını daha da güçlendirmek amacıyla renminbi cinsinden vadeli döviz işlemlerine yönelik bir pilot program üzerinde çalıştığını belirten Wu, Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcılar'ın yurtiçi hazine tahvili vadeli işlemleri ticaretine düzenli şekilde katılımını teşvik edeceklerini belirtti.

Wu, yabancı kurumların Çin'de yüzde yüz iştirakli veya ortak girişim şeklinde menkul kıymet, fon ve vadeli işlem kurumları kurmalarını aktif olarak destekleyeceklerini ifade etti.

Küresel finansal varlıkların köklü bir yeniden dengelenme ve yeniden dağıtım sürecinden geçtiğine dikkat çeken Wu, sundukları güvenlik, direnç ve inovasyon değerinden dolayı Çin varlıklarının uluslararası yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çektiğini ve daha çok tercih edildiğini söyledi. Wu, komisyon olarak sermaye piyasasının istikrarlı ve olumlu ivmesini tam olarak sağlamlaştıracaklarını, uzun vadeli yatırım değerini ise artıracaklarını belirtti.