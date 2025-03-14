Çin'den Tacikistan ve Kırgızistan'a Tebrik - Son Dakika
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Çin'den Tacikistan ve Kırgızistan'a Tebrik

Çin, Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır anlaşması imzalanmasını kutladı ve barış vurgusu yaptı.

14.03.2025 17:38
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BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin, devlet sınırıyla ilgili anlaşma imzalayan Tacikistan ve Kırgızistan'a tebriklerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önceki gün Bişkek'te Tacik-Kırgız sınırının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzaladıkları yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke liderinin, sınır meselesinin barışçıl istişareler yoluyla çözülmesinde oynadıkları kilit role büyük değer verdiklerini belirten Mao, bu gelişmenin bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.

Mao, Çin'in dost bir komşu ve kapsamlı bir stratejik ortak olarak iyi komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek, tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirmek ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin- Orta Asya topluluğunu birlikte inşa etmek üzere Tacikistan ve Kırgızistan ile ortak çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tacikistan ve Kırgızistan'a Tebrik - Son Dakika

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