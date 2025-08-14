Çin\'den Tarım İçin İlk AI Robotu

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tarımsal akıllı yetiştirme sektöründe biyoteknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin derin entegrasyonunu vurgulayan, dünyanın ilk tam süreçli yetiştirme yapabilen robotunu geliştirdi.
Çin Bilimler Akademisi Genetik ve Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nün pazartesi günü Cell Discovery dergisinde yayımladığı araştırmaya göre, yeni yapay zeka tabanlı robot modeli GEAIR'ın tarımsal üretimde deneyim odaklı tarımdan hassas tarıma geçişi kolaylaştırması bekleniyor.
