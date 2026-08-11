Çin'den Tayfun Yardımı - Son Dakika
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Çin'den Tayfun Yardımı

Çin\'den Tayfun Yardımı
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Çin, tayfun Dolphin sonrası doğudaki bölgelere 200 milyon yuan acil yardım tahsis etti.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin hükümeti, yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in yol açtığı şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden ülkenin doğu bölgelerindeki afet yardım çalışmalarını desteklemek için acil ödenek tahsis etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, tayfundan etkilenen ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde afet sonrası toparlanma çalışmalarına destek amacıyla merkezi hükümet bütçesinden 200 milyon yuan (yaklaşık 29,46 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu.

Açıklamada, fonun öncelikli olarak yollar ve su koruma tesisleri dahil hasar gören altyapının acil onarımı ile okul ve hastane gibi kamu hizmeti binaları için kullanılacağı belirtildi.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da aynı gün, ülke genelinde afetten etkilenen bölgeleri desteklemek üzere merkezi doğal afet yardım fonundan 180 milyon yuan ödenek ayırdı.

Söz konusu fonun 120 milyon yuanlık kısmı, sel ve tayfunun ardından acil müdahale ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için ülkenin Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian ve Jiangxi eyaletlerine ayrıldı. Kalan fon ise etkisini sürdüren kuraklık koşullarıyla mücadelede kullanılmak üzere İç Moğolistan ve Xinjiang'a aktarıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tayfun Yardımı - Son Dakika

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