Çin'den Tayvan'a Sert Tepki

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, bu hafta Pasifik ada ülkelerine yaptığı ziyarette ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğramasını, "siyasi manipülasyon" şeklinde niteleyerek kınadı.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, Tayvan lideri Lai'nin sözde geçiş için ABD'nin denizaşırı topraklarına uğramasının amacının Tayvan'ın bağımsızlığına destek arayışı olduğunu savundu.

Geçiş ziyaretlerinin Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin "siyasi manipülasyonu" olduğunu ifade eden Sözcü Cu, Washington yönetiminin de bunu Tayvan'ı Çin'i çevrelemek üzere kullanmak için bir siyasi fırsat olarak gördüğünü öne sürdü.

Cu, DPP otoriterlerinin Tayvan'ın bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı tutumu açıkça savunduklarını, bunun için dış güçlere dayanarak zorla bağımsızlık elde etmeyi hedeflediklerini ileri sürerek, ABD'ye Tayvan bölgesiyle resmi temaslardan kaçınma ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceği taahhüdüne uyma çağrısında bulundu.

Çinli Sözcü, "Tayvan'ın bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı hareketlere pabuç bırakmayacağız. Ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için her tür dış müdahaleyi ve ayrılıkçı eylemi akamete uğratacağız." ifadelerini kullandı.

Lai'nin Pasifik ziyareti

Tayvan lideri, Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu kapsayan Pasifik ziyareti için 30 Kasım'da ABD'nin Hawaii Adası'na gitmişti.

Hawaii'de iki gece kaldıktan sonra Marshall Adaları ve Tuvalu'yu ziyaret eden Lai, sonrasında Palau'yu ziyaret etmek için de ABD'nin denizaşırı toprağı Guam Adası'ndan geçmişti.

Bu, Tayvan'da ocakta yapılan seçimlerde başkan seçilen Lai'nin, mayısta yemin ederek görevine başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyareti olmuştu.

Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.