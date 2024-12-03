Çin'den Tek Çin İlkesine Vurgu

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek Çin ilkesinin Çin'in diğer ülkelerle olan ikili ilişkilerinin siyasi temeli ve en önemli önceliklerinden olduğunu ve bu ilkenin müzakere ya da tavize konu olamayacağını söyledi.

Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano, Çin anakarasıyla diplomasi, konsolosluk ve ticaret ilişkileri kurmaya açık olduklarını, ancak Taiwan'la diplomatik ilişkilerinin kopmasına yol açabilecek hiçbir ön şartı kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Lin, pazartesi günü yaptığı açıklamada tek Çin ilkesinin, uluslararası ilişkilerin evrensel olarak tanınan ve kabul gören temel bir normu ve Çin'in diğer ülkelerle olan ikili ilişkilerinin siyasi temeli ve en önemli önceliklerinden olduğunu vurguladı.

Sözcü, tek Çin ilkesinin Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve bu konuda müzakere ya da tavizin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Lin, "Paraguay tek Çin ilkesini doğru ve kapsamlı şekilde anlamalı, en kısa sürede tarihsel eğilimin farkına varmalı, dünyadaki ülkelerin geniş çoğunluğuyla aynı safta yer almalı, uluslararası adalet ve hakkaniyetten yana olmalı ve kendi halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarıyla gerçek anlamda uyuşan tercihi yapmalıdır" dedi.