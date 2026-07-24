Çin\'den Uzayda Yeni Hız Rekoru

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de MinoSpace ve Huantian Wisdom şirketlerinin altı uyduluk fırlatma programı çerçevesinde geliştirdiği Dongpo-13 ve Dongpo-14 optik uyduları, çarşamba günü yörüngeye ulaştıktan sadece 1,5 saat sonra yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama görüntüleri ileterek, ülkenin özel sektör uydu şirketleri arasında yeni bir hız rekoru kırdı.

Uydu üreticisi MinoSpace'in Genel Müdür Yardımcısı Chang Wujun'a göre, mayıs ayında belirlenen iki saatin altındaki önceki eşiği geride bırakan bu başarı, Çin'in ticari uzaktan algılama kapasitesindeki artan tepki hızını ve teknolojik gücünü ortaya koyuyor.

Tarım ve ormancılıktan afet müdahalesi ve kent planlamasına kadar geniş bir uygulama yelpazesini destekleyen söz konusu teknolojide görüntüleme hızı, hizmet değerinin temel ölçütlerinden biri olmaya devam ediyor. Geleneksel sistemlerde, görevlendirme aşamasından görüntü alımına kadar geçen süre günler sürebiliyor. Öte yandan sel ve heyelan gibi acil durumlarda kazanılan her saat, karar alma sürecinde kritik fark yaratabiliyor.

Chang, uydu üzerindeki yapay zeka destekli işleme teknolojisini kullanan şirketin, henüz yörüngedeyken hedefleri tanımladığını, anormallikleri işaretlediğini ve veri aktarımına öncelik verdiğini söyledi. Büyük ölçekli ham verilerin yeryüzüne gönderilip işlenmesinde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldıran bu yöntem, afet izleme, acil durum müdahalesi ve dinamik gözetim için neredeyse gerçek zamanlı istihbarat sağlayabiliyor.