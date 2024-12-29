Çin'den vizesiz geçişte yeni dönem!

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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda gümrükten geçen yabancı turistler, 27 Aralık 2024.

Çin, 17 Aralık'ta vizesiz transit geçiş politikasında büyük bir değişime giderek politikadan yararlanan yabancı yolcuların 72 ve 144 saat olan ülkede kalış süresini, 240 saate, başka bir ifadeyle 10 güne çıkardı.

Çin'e 2024'ün ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,2 artışla yaklaşık 29,22 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bunların 17,45 milyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,3 gibi büyük bir artışla ülkeye vizesiz giriş yaptı. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)