Çin\'den Xizang\'a Psikolojik Destek

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DİNGRİ, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Psikoloji Enstitüsü uzmanları ve psikolojik destek ekibi, depremin vurduğu Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesindeki geçici yerleşim yerlerine ulaştı.

Perşembe günü Cuoang köyündeki geçici bir yerleşime ulaşan uzmanlar ve psikolojik destek ekibi, deprem sonrası psikolojik yardım sağlamak amacıyla 80'den fazla çocuk için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Uzmanlardan oluşan ekipler, depremden etkilenen bölge sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yerel öğretmenlerden oluşan bir psikolojik danışmanlık ekibi kurmayı planlıyor.