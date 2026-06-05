Çin'den Yapay Zeka Mesajı - Son Dakika
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Çin'den Yapay Zeka Mesajı

Çin\'den Yapay Zeka Mesajı
05.06.2026 16:09
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Çin, yapay zekanın tekel olmaması gerektiğini ve küresel işbirliğinin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yapay zekanın büyük ülkelerin tekelinde olmadığını belirterek, yapay zeka konusunun bir cepheleşme alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, yapay zeka konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mao, üretim ve yaşam biçimlerini derinden dönüştüren yapay zekanın, insanlığın hep birlikte yüzleşmesi gereken yeni bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Çin'in temmuz ayında Shanghai'da düzenlenecek 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mao, "Bu konferansı, tüm taraflarla derinlemesine etkileşim ve diyalogda bulunmak, küresel yapay zeka yönetişimini güçlendirmek ve yapay zekanın tüm insanlığın refahına hizmet etmesini teşvik etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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