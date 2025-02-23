Çin\'den Yeni Uydu Fırlatıldı

XİCHANG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin, yeni bir uyduyu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 20.11'de fırlatılan Zhongxing-10R adlı uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 560. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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