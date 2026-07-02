Çin'den Yeni Uzay Fırlatışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Yeni Uzay Fırlatışı

Çin\'den Yeni Uzay Fırlatışı
02.07.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Jiuquan'dan Haiyang-2E deniz gözlem uydusunu başarıyla fırlattı.

JİUQUAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir deniz gözlem uydusu gönderdi.

Perşembe günü Beijing saatiyle 07.46'da Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Haiyang-2E uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni Uzay Fırlatışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Saadet lideri Arıkan’dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

09:51
Icardi depremi Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
09:39
Rusya’nın Kiev Saldırısında 10 Ölü, 56 Yaralı
Rusya'nın Kiev Saldırısında 10 Ölü, 56 Yaralı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 10:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Yeni Uzay Fırlatışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.