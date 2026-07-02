Çin\'den Yeni Uzay Fırlatışı

JİUQUAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir deniz gözlem uydusu gönderdi.
Perşembe günü Beijing saatiyle 07.46'da Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Haiyang-2E uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.
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