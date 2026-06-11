Çin'den Yohei Kono'ya Taziye - Son Dakika
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Çin'den Yohei Kono'ya Taziye

Çin\'den Yohei Kono\'ya Taziye
11.06.2026 18:02
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Çin, eski Japonya Dışişleri Bakanı Kono'nun vefatı nedeniyle ailesine taziyelerini iletti.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Liberal Demokrat Partisi'nin eski Başkanı Yohei Kono'nun vefatı nedeniyle derin taziyelerini ileterek ailesine içten başsağlığı dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Japon basını, 89 yaşındaki Kono'nun 8 Haziran'da vefat ettiğini bildirmişti.

Lin, "Çin halkının eski bir dostu" olarak nitelendirdiği Kono'nun, tarihe ilişkin doğru bakış açısını koruduğunu ve Japonya'nın barışçıl anayasasını savunan öncü bir figür olarak görüldüğünü belirtti.

Kono, 1993 yılında Japonya Kabine Baş Sekreterliği görevi sırasında yayımladığı "cinsel kölelik" meselesine ilişkin resmi açıklamayla, Japon hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu kabul etmiş, pişmanlık ve özür beyan etmişti.

Lin, söz konusu açıklamanın olumlu etkisinin günümüzde de devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yohei Kono'ya Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Nafiz Sofuoğlu Mustafa Nafiz Sofuoğlu:
    böyle yaşlı önemli kişilerin vefat haberleri yayınlanırken güvenlik protokolü konusunda neden bilgi verilmiyor merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Arif Şirin Abdullah Arif Şirin:
    kono'nun geçmiş konusundaki açık ve dürüst tavrı takdir edilesi bir şeydir, böyle sorumluluk alışını görmek çok nadir olur günümüzde, belki onun bu örneği başkalarına da ilham vermiştir diye düşünüyorum, uzun ve anlamlı bir hayat yaşamış kişi gibi göröğü kesinlikle 0 0 Yanıtla
  • Nursel Şanlı Nursel Şanlı:
    yohei kono gibi bir figürün kaybedilmesi gerçekten önemli bir olay ama niye herkese aynı şeyler konuşup duruyoruz ya, biraz daha derinlemesine tartışabileceğimiz noktalar var mesela onun barış anayasasıyla ilgili görüşleri ve bölgedeki etkisi nasıl oldu bunlara bakmak daha anlamlı olurdu bence 0 0 Yanıtla
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