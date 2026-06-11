Çin\'den Yohei Kono\'ya Taziye

Nursel Şanlı:

yohei kono gibi bir figürün kaybedilmesi gerçekten önemli bir olay ama niye herkese aynı şeyler konuşup duruyoruz ya, biraz daha derinlemesine tartışabileceğimiz noktalar var mesela onun barış anayasasıyla ilgili görüşleri ve bölgedeki etkisi nasıl oldu bunlara bakmak daha anlamlı olurdu bence