Çin Denizcilik Sektöründe Dünya Lideri
13.08.2025 17:59
Çin, denizcilik sektöründe 2024'te 10 trilyon yuan geliri aşarak dünyada lider konuma geldi.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Ma Weichen, denizcilik sektörü sistemini yıllar boyunca geliştiren Çin'in an itibarıyla bu açıdan dünyanın en büyük ve en kapsamlı sistemine sahip olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde söz alan Ma, ilk belirlemelere göre ülkenin an itibarıyla 15 ana denizcilik sektörüne sahip olduğunu hatırlattı.

Ma, Çin'in deniz ekonomisi toplam gelirinin 2024 yılında ilk kez 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) aşarak 2012'de kaydedilen rakamın iki katından fazlasına ulaştığını belirtti.

Çin'deki denizcilik sektörlerinin kayda değer bir ivme kazandığını belirten Ma, Çinli gemi üreticilerinin 2024 yılında tamamlanma hacmi, yeni siparişler ve eldeki siparişler olmak üzere üç geleneksel ölçütte de dünya lideri olduğunu vurguladı. Ma'ya göre her bir göstergede küresel pazar payının yarısından fazlasını elinde bulunduran sektör, yalnızca yeni siparişlerde yüzde 70'i aştı.

Çin'in deniz ekolojik ortamının iyileşmeye devam ettiğini söyleyen Ma, 2024 yılında Çin'in kıyı sularının yüzde 83,7'sinin "iyi-mükemmel" kalite standardını karşıladığını ve bu oranın 2018'e göre 12,4 yüzde puan arttığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

