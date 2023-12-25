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Çin, deprem yardımı için 400 milyon yuan tahsis etti - Son Dakika
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Çin, deprem yardımı için 400 milyon yuan tahsis etti

Çin hükümeti, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki deprem yardım çabalarını desteklemek için 400 milyon yuanlık ek destek tahsis etti. Fonlar, deprem mağdurlarına acil yardım, yeniden yerleştirme çalışmaları ve hasarlı konutların yeniden inşası için kullanılacak.

Çin, deprem yardımı için 400 milyon yuan tahsis etti
25.12.2023 - 14:16,
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki bölgeleri sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Çin hükümeti Pazartesi günü Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki afet yardım çabalarını desteklemek üzere 400 milyon yuanlık (yaklaşık 56,33 milyon ABD doları) ek destek tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı'na göre, fonlar ağırlıklı olarak deprem mağdurlarına acil yardım ulaştırılması ve yeniden yerleştirme çalışmaları, depremde yakınlarını kaybeden aile üyelerine destek ve depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hasarlı konutların yeniden inşası için kullanılacak.

Yeni mali destek paketiyle birlikte Çin hükümeti tarafından tahsis edilen toplam deprem yardım fonları 1,1 milyar yuana çıkarken, yardımın 845 milyon yuanlık kısmı Gansu eyaletine, 255 milyon yuanlık kısmı ise Qinghai eyaletine ayrıldı.

Kaynak: Xinhua
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