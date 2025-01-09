Çin, Depremden Etkilenen Tarıma 80 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti - Son Dakika
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Çin, Depremden Etkilenen Tarıma 80 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti

Xizang'daki deprem sonrası tarımsal üretimi desteklemek için 80 milyon yuan yardım fonu verildi.

09.01.2025 12:02
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, salı günü meydana gelen depremde tarımsal üretim tesislerinin ciddi hasara uğradığı Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 80 milyon yuan (yaklaşık 11 milyon ABD doları) afet yardım fonu tahsis etti.

Bakanlığın internet sitesinden çarşamba günü yapılan açıklamada fonun, depremin tarım arazileri, seralar ve besi hayvanı ahırlarında yol açtığı hasar nedeniyle tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada besi hayvanlarının ölümünün de bu kapsama girdiği ifade edildi.

Söz konusu fonla tarımsal üretime yönelik afet yardım çalışmalarında ve depremden zarar gören hayvancılık tesislerinin onarımında Xizang'ın desteklenmesi amaçlanıyor.

Fon kapsamında depremden etkilenen bölgelerde tarımsal üretimi mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek ve kayıpları en aza indirmek üzere afet sonrasında üretimin yeniden başlaması için haşere ve hastalık kontrolü ekipmanları, yakıt, yem ve diğer malzemelerin satın alınması için sübvansiyonlar sağlanacağı da belirtildi.

Çin'in güneybatısındaki Xizang'a bağlı Dingri ilçesinde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişinin hayatını kaybederken, 188 kişinin de yaralanmıştı. Depremin vurduğu bölgede telekomünikasyon, ulaşım ve elektrik hizmetleri yeniden sağlanmaya başladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Depremden Etkilenen Tarıma 80 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti - Son Dakika

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