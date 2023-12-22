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Çin, depremzedelere yardım malzemeleri tahsis etti - Son Dakika
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Çin, depremzedelere yardım malzemeleri tahsis etti

Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi, Gansu ve Qinghai'ye deprem yardım malzemeleri gönderdi. Tahsis edilen malzemelerin tamamı varış noktalarına ulaştı.

Çin, depremzedelere yardım malzemeleri tahsis etti
22.12.2023 - 16:17,
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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi (NFGA), ülkenin kuzeybatı bölgelerini sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Gansu ve Qinghai'ye afet yardım malzemeleri tahsis etti.

NFGA'ya göre idare iki eyalete 1.335 adet soğuktan korunma malzemesi ve iletişim ekipmanı tahsis etti. Malzemelerin hepsi şu ana kadar varış noktalarına ulaştı.

Depremin ardından yönetim, Gansu ve Qinghai'de bulunan yerel düzeydeki ormancılık ve otlak departmanlarını deprem yardım çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye, gizli tehlikeleri aktif olarak araştırmaya ve ikincil felaketleri önlemeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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