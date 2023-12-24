 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için seferber oldu

Çin hükümeti, Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından soğuk kış koşullarında depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi ve afet yardımlarının ulaştırılması için seferber oldu. Gansu ve Çinghay eyaletlerinde toplamda 130 bin kişiye barınma sağlandı ve yardım malzemeleri ulaştırıldı. Müslüman azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgede depremzedeler, prefabrik konutların hazırlanmasına kadar çadır kentlerde yaşamak zorunda kalacak. Başbakan Li Çiang, depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Çin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için seferber oldu
24.12.2023 - 07:21,
Abone Ol

Çin hükümeti, Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından soğuk kış koşullarında depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi ve afet yardımlarının ulaştırılması için seferber oldu.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, Gansu eyaletinde depremzedeler için oluşturulan 311 geçici barınağa 112 bin 346 kişi, komşu Çinghay eyaletinde 141 barınağa ise 18 bin 259 kişi yerleştirildi.

Gansu'da afet bölgesine aralarında çadır, katlanır yatak, şilte ve battaniyelerin olduğu 132 bin parça, Çinhay'a ise 59 bin 400 parça yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kış koşullarında barınma sorunu

Müslüman azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgede depremzedeler, barınma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Merkezi hükümet 14 bin prefabrik geçici konut kurulacağını belirtirken, çalışmalarına başlanan prefabrik konutlar hazırlanan kadar depremzedeler soğuk kış koşullarında çadır kentlerde yaşamak zorunda kalacak.

Başbakan Li Çiang, dün afet bölgesine yaptığı ziyarette, depremden etkilenen vatandaşların yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve kışı sıcak ve güvende geçirmeleri için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

İki eyalet arasındaki sınıra yakın bölgede yaşanan deprem nedeniyle Gansu'da 117, komşu Çinghay eyaletinde 31 kişi hayatını kaybetmiş, toplamda 1000'e yakın kişi yaralanmıştı.

Deprem nedeniyle çevre yerleşimlerde binlerce ev yıkılırken, su ve elektrik şebekeleri, ulaşım altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Tibet-Çinghay Platosu, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Gansu, Çin, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için seferber oldu - Son Dakika


07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Milli Savunma Bakanı Güler: 'Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 08:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement