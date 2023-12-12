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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'a ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'a ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'a resmi ziyareti öncesinde Çin ile Vietnam arasındaki ilişkilerin stratejik önem taşıdığını vurgulayarak ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma çağrısında bulundu. Şi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Vietnam ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'ı ziyaret ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam\'a ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma çağrısı yaptı
12.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:10
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başladığı resmi ziyareti öncesinde Vietnam'a "ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma" çağrısında bulundu.

Şi, Vietnam Komünist Partisi'nin (VKP) resmi yayın organı "Nhan Dan" gazetesinde yayımladığı makalede, Çin ile Vietnam arasındaki ilişkilerin, Asya'daki uzun vadeli kalkınma ve iyi komşuluk ilişkileri açısından "stratejik önem" taşıdığını vurguladı.

Çin ile Vietnam'ın, iki sosyalist ülke olarak "yoldaşlık ve kardeşlik" bağı olduğuna işaret eden Şi, "İki ülke, ortak vizyon ve misyonlarını akılda tutarak sosyalizm yolunda birlikte ilerlemeli, stratejik öneme sahip ortak geleceği paylayan topluluğun inşasını teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

Şi, makalede, Çin ve Vietnam'ın ilişkilerinde "stratejik iletişimi ve siyasi temeli" korunması gerektiğinin altını çizdi.

Şi, Biden'ın ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'da

Çin lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylüldeki ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'ı ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisiyle kurduğu ortaklıklar eksenine yaklaşmasından endişe ettiği Vietnam ile ideolojik ve ekonomik bağlarını konsolide etmeyi hedefliyor.

Biden'ın ziyaretinde, ABD ile Vietnam ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurmuştu. Böylece ABD'nin Vietnam ile ilişkileri, Çin'in Vietnam ile ilişkileriyle eşit düzeye gelmişti. Vietnam, kasımda da ABD'nin bölgedeki müttefiki Japonya ile ilişkilerini aynı düzeye yükseltmişti.

Vietnam, ABD'nin Çin'in Asya-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı denge oluşturmak amacıyla bölge ülkeleriyle ittifak ve ortaklık bağlarını geliştirmeye yönelik Hint-Pasifik stratejisinde kritik yer işgal ediyor.

Biden, 10 Eylül'deki Vietnam ziyaretinde, Hanoi yönetimine ekonomi, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirme mesajı verirken ziyarette Çin ile ABD arasındaki ihtilaf konusu çip üretimi ve nadir metaller konusunda işbirliği anlaşmaları duyurulmuştu.

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklar ağını genişletmeye yönelik adımlarını kendisine karşı "dışlayıcı askeri blok oluşturma" çabası olarak görürken Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında sık sık gerilimlere dönüşen egemenlik ihtilafları, Çin'in artan askeri varlığı ve müdahaleci tavrından rahatsız bölge ülkelerini ABD'ye yaklaştırıyor.

Güney Çin Denizi'nde en uzun sahil şeridine sahip Vietnam, Çin ile ideolojik yakınlığına ve iyi ilişkilerine karşın, bu tür sürtüşmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Çin ve Vietnam, Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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