Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi, Suudi Arabistan'da önemli bir sözleşmeye imza attı - Son Dakika
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Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi, Suudi Arabistan'da önemli bir sözleşmeye imza attı

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Diriye kentinin kuzeyinde yeni bir karma kullanımlı bölge inşa etmek üzere değeri 2 milyar ABD dolarını aşan ihaleyi kazanan iki şirketten biri oldu. Diriye Şirketi'nin bugüne kadarki en büyük anlaşması olan proje, Diriye bölgesinin kalkınması için büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

11.07.2024 11:43
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RİYAD, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin devletine ait inşaat devi Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) Çarşamba günü Suudi Arabistan'da önemli bir sözleşmeye imza attı.

Şirket, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Diriye kentinin kuzeyinde yeni bir karma kullanımlı bölge inşa etmek üzere değeri 2 milyar ABD dolarını aşan ihaleyi kazanan iki şirketten biri oldu.

Diriye'deki kalkınma projesini yürüten Diriye Şirketi bölgenin kurulacağını Çarşamba günü duyururken, El Seif Mühendislik ve Müteahhitlik Şirketi (ESEC) ile kurulan ortak girişimin eğitim kurumları, kültürel mekanlar, modern ofisler ve lüks bir oteli içereceğini belirtti.

Diriye Şirketi'nin bugüne kadarki en büyük anlaşması olan proje, Diriye bölgesinin kalkınması için büyük bir adım olarak kabul ediliyor. İnşaatın ise 2024 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Diriye Şirketi Grup CEO'su Jerry Inzerillo, "CSCEC ile yapılan anlaşma, Suudi Arabistan ve Çin arasında giderek yakınlaşan ekonomik bağların ve yapıcı iş ortaklıklarının bir başka örneği" dedi.

CSCEC Suudi Arabistan Şubesi CEO'su Wei Chuanhai ise sözleşmenin, "Riyad'ın dış mahallerinde olağanüstü bir yeni kent" inşa etmek üzere ESEC ve Diriye Şirketi ile birlikte çalışmak adına dönüm noktası niteliğinde bir fırsat olduğunu söyledi.

Wei, "Bir kez daha böylesine büyük ölçekli ve iddialı bir projede çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Riyad şehir merkezine kısa bir sürüş mesafesinde yer alan 14 kilometrekarelik Diriye kalkınma bölgesi, Suudi Arabistan Krallığı'nın 1727 yılına uzanan doğum yeri olarak tarihi bir öneme sahip. Proje, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ekonomik çeşitlendirme planının kilit önemde bir bileşeni olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Riyad, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi, Suudi Arabistan'da önemli bir sözleşmeye imza attı - Son Dakika

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