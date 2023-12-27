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Çin Devlet Konseyi: Merkezi KİT'lerin karları yatay seyretti - Son Dakika
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Çin Devlet Konseyi: Merkezi KİT'lerin karları yatay seyretti

Çin Devlet Konseyi'nin Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), ülkede merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) karlarının 2023 yılının ilk 11 ayında yatay seyrettiğini bildirdi. Merkezi KİT'lerin toplam karları Ocak-Kasım döneminde 2,4 trilyon yuana ulaştı. Ayrıca, merkezi KİT'lerin sabit varlık yatırımları yüzde 9,1 arttı ve Ar-Ge harcamaları da artış gösterdi.

Çin Devlet Konseyi: Merkezi KİT\'lerin karları yatay seyretti
27.12.2023 - 11:28,  Güncelleme: 11:34
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), ülkede merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) karlarının 2023 yılının ilk 11 ayında yatay seyrettiğini bildirdi.

Ülkenin en üst düzey varlık düzenleyicisi olan komisyon, Salı günü sona eren toplantısında, merkezi olarak yönetilen KİT'lerin toplam karlarının Ocak-Kasım döneminde 2,4 trilyon yuana (yaklaşık 338,2 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Komisyon verilerine göre söz konusu dönemde merkezi KİT'lerin emlak da dahil olmak üzere sabit varlık yatırımları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 4,1 trilyon yuana yükseldi.

Komisyona göre merkezi KİT'ler, inovasyon odaklı kalkınmayı artırmak için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarını artırdı. 2023'ün ilk 11 ayında KİT'lerin toplam Ar-Ge girdisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 70 milyar yuan artarak 900 milyar yuanı aştı.

Salı günü açıklanan verilere göre, merkezi KİT'lerin söz konusu dönemdeki üretkenliğinde de artış görüldü. Bu işletmelerin yıllık genel işgücü üretkenliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak kişi başına 773.000 yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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