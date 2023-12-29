Çin, dış ticaret hacmini ve pazar payını sabit tutmayı başardı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin bu yıl dış ticaret hacmi ve küresel pazar payını genel olarak sabit tutmayı başardı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in dış ticaretinin bu yıl daralan dış talebin, fiyatlardaki düşüş eğiliminin ve geçen yılki yüksek bazın etkisinin üstesinden gelerek nispeten güçlü bir direnç gösterdiğini belirtti.

He, 2024 yılına bakıldığında, ülkenin dış belirsizliklerle karşı karşıya olacağını ancak aynı zamanda ekonomik kalkınma için giderek artan sayıda olumlu faktörle karşılaşacağını söyledi.

Çin'in dışa açılma politikasının getirilerinin devam edeceğini belirten He, yeni ürünlerin yanı sıra dış ticaretteki yeni iş biçimlerinde de daha fazla potansiyelin ortaya çıkacağını ifade etti.

He, "Ekonomi ve dış ticareti istikrara kavuşturmaya yönelik çeşitli politikaların yanı sıra işletmelerin ortak çabalarının da desteğiyle Çin, dış ticaretteki toparlanmanın yukarı yönlü ivmesini emin şekilde sürdürecek" dedi.