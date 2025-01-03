BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin 5-11 Ocak tarihlerinde Namibya, Kongo Cumhuriyeti, Çad ve Nijerya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.
Mao Cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretlerin söz konusu ülkelerin daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
Mao, Çin dışişleri bakanlarının 35 yıldır yılın ilk yurtdışı gezisini Afrika'ya yaptığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Afrika'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?