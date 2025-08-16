Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'a Gidiyor

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, 18-20 Ağustos tarihlerinde Hindistan'a ziyarette bulunacağını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada aynı zamanda Çin-Hindistan Sınır Meselesi Özel Temsilcisi olan Wang'ın, söz konusu ziyaret çerçevesinde Hindistan'ın daveti üzerine Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri 24. Tur Görüşmeleri'ne katılacağını belirtti.

Wang, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olarak da görev yapıyor.