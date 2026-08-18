Çin Dışişleri Bakanı'ndan Endonezya'ya Taziye
Wang Yi, Endonezya'daki deprem nedeniyle taziye mesajı gönderdi ve yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletti.
BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi.
Wang pazartesi günkü mesajında, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaleti açıklarında meydana gelen şiddet depremin ciddi can ve mal kayıplarına yol açması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Wang ayrıca yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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