Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Moskova'da - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Moskova'da

Vang Yi, Rusya ile ilişkileri güçlendirmek için Moskova'yı ziyaret ediyor. ABD-Rusya müzakereleri devam ediyor.

31.03.2025 19:16
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidarında ülkesinin Rusya ile ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde Moskova'yı ziyaret ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetiyle 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunuyor.

Trump liderliğindeki ABD yönetiminin Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya ile müzakereler yürüttüğü bir dönemde, ABD ve Rusya arasındaki değişen ilişkilerin Çin'in küresel güç dengesindeki önemli rolünü nasıl etkileyeceği merak konusu.

Ukrayna sorununda Rusya'ya yakın tavır alan Çin, ABD ve Rusya'nın savaşın sonlandırılması için yürüttüğü müzakereleri desteklediğini ifade etti.

Pekin yönetimi, ABD ile rekabette bir denge kurmak üzere Rusya ile yakınlaşma siyasetini de devam ettirmek istiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın başında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının 3. yılını geride bıraktığı 24 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmıştı.

Çin lideri görüşmede, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin iki ülke ilişkilerinin üçüncü taraflardan bağımsız şekilde gelişmeye devam edeceği mesajını vermişti.

Putin de ABD ile Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için başlattıkları müzakerelere ilişkin bilgi verirken ülkesinin, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve uzun dönemli sürdürülebilir bir barışı sağlamaya kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Çin ile ABD arasında jeo-stratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile Pekin'i yakınlaştırmıştı.

Şi ve Putin, karşılıklı ziyaretlerde bulunacak

İki ülke liderleri bu yıl 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Şi'nin Rusya'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Günü kutlamalarına, Putin'in eylülde Çin'de düzenlenecek törenlere katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki ülke, son yıllarda uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın eşgüdüm içinde hareket ediyor.

Çin ve Rusya, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok tarafları mekanizmaların etkinliğini artırarak "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Vang'ın ziyaretinden önce, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu şubatta Pekin'i ziyaret etmiş, iki ülke arasında Pekin'de stratejik diyalog toplantısı yapılmıştı.

Hem ulusal güvenlik hem de dış politika konularında üst düzey yetkili olarak Rus muhataplarıyla istişareler yürüten Vang, Moskova'yı ziyaretinde mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Bakan Vang'ın Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Moskova'da - Son Dakika

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