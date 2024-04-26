Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Wang, Çin'in tutarlı yaklaşımını vurgulayarak, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye kararlı olduklarını belirtti. Wang, iki ülkenin geleceğe dönük işbirliği ve uluslararası toplumun memnuniyeti üzerinde durdu ve doğru yolun istikrar olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin-ABD ilişkilerinin halen olumsuz faktörlerle karşı karşıya olduğunu ve iki tarafın samimiyet ve kabiliyetini sınadığını ifade etti.

26.04.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin'in yaklaşımının her zaman tutarlı olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerini insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik dünya vizyonu açısından değerlendirip geliştirdiğini söyledi.

Çin'in tutumunun her zaman tutarlı olduğunu vurgulayan Wang, ülkesinin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Çin'in talebinin de her zaman tutarlı olduğunu kaydeden Wang, Çin'in karşılıklı temel çıkarlara saygı duymayı önerdiğini ve ABD tarafından Çin'in iç işlerine karışmamasını, Çin'in kalkınmasını baskılamamasını ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları bağlamındaki kırmızı çizgilerini aşmamasını istediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın San Francisco'da bir araya gelerek geleceğe dönük San Francisco vizyonunu ortaklaşa belirlediğini hatırlatan Wang, iki devlet başkanının liderliğinde Çin-ABD ilişkilerinin kötüye gitmekten kurtulup genel anlamda istikrara kavuştuğunu, çeşitli alanlarda ikili diyalog, işbirliği ve olumlu noktaların arttığını ve iki halkın ve uluslararası toplumun bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Öte yandan Çin-ABD ilişkilerinin halen artan olumsuz faktörler ve çeşitli kesintilerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in meşru kalkınma haklarının manasızca baskılandığını ve temel çıkarları açısından sürekli zorluk çıkarıldığını vurguladı.

Çinli bakan, Çin ve ABD'nin doğru yol olan istikrara mı bağlı kalacağı, yoksa aşağı yönlü gidişat yanlışını tekrar mı edeceği hususunun, iki tarafın muhatap olduğu büyük bir mesele olduğunu ve her iki tarafın samimiyet ve kabiliyetini sınadığını vurguladı.

Wang, tüm dünyanın, iki ülkenin küresel sorunlarla mücadele etmek ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere uluslararası işbirliğine önderlik mi edeceğini yoksa birbirleriyle karşı karşıya gelip ve hatta çatışmaya girip kaybet-kaybet durumuna mı yöneleceğini görmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Antony Blinken, Uluslararası, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
09:21 Esra Erol’da çocuk gelin skandalı 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement