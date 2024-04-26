Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin'in yaklaşımının her zaman tutarlı olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerini insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik dünya vizyonu açısından değerlendirip geliştirdiğini söyledi.

Çin'in tutumunun her zaman tutarlı olduğunu vurgulayan Wang, ülkesinin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Çin'in talebinin de her zaman tutarlı olduğunu kaydeden Wang, Çin'in karşılıklı temel çıkarlara saygı duymayı önerdiğini ve ABD tarafından Çin'in iç işlerine karışmamasını, Çin'in kalkınmasını baskılamamasını ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları bağlamındaki kırmızı çizgilerini aşmamasını istediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın San Francisco'da bir araya gelerek geleceğe dönük San Francisco vizyonunu ortaklaşa belirlediğini hatırlatan Wang, iki devlet başkanının liderliğinde Çin-ABD ilişkilerinin kötüye gitmekten kurtulup genel anlamda istikrara kavuştuğunu, çeşitli alanlarda ikili diyalog, işbirliği ve olumlu noktaların arttığını ve iki halkın ve uluslararası toplumun bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Öte yandan Çin-ABD ilişkilerinin halen artan olumsuz faktörler ve çeşitli kesintilerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in meşru kalkınma haklarının manasızca baskılandığını ve temel çıkarları açısından sürekli zorluk çıkarıldığını vurguladı.

Çinli bakan, Çin ve ABD'nin doğru yol olan istikrara mı bağlı kalacağı, yoksa aşağı yönlü gidişat yanlışını tekrar mı edeceği hususunun, iki tarafın muhatap olduğu büyük bir mesele olduğunu ve her iki tarafın samimiyet ve kabiliyetini sınadığını vurguladı.

Wang, tüm dünyanın, iki ülkenin küresel sorunlarla mücadele etmek ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere uluslararası işbirliğine önderlik mi edeceğini yoksa birbirleriyle karşı karşıya gelip ve hatta çatışmaya girip kaybet-kaybet durumuna mı yöneleceğini görmeyi beklediğini sözlerine ekledi.