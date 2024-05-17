Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'daki seller nedeniyle taziye mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'da meydana gelen şiddetli seller nedeniyle ülkedeki geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki'ye taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü gönderdiği mesajında, kısa süre önce Afganistan'ın birçok bölgesinde ağır can ve mal kaybına neden olan şiddetli seller nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini ileten Wang, Afgan halkının bu felaketi atlatarak en kısa sürede normal üretim ve yaşam seyrine döneceğine inandığını belirtti.

Bakan, Afganistan'ın ihtiyaçlarına uygun şekilde, Çin'in kendi imkanları dahilinde yardım çalışmalarına destek vereceğini kaydetti.