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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. İki taraf, birlik ve kalkınma konusunda birbirlerine karşılıklı destek açıkladı. Wang, Arap Birliği'nin bölge ve dünya barışı ile istikrarında daha fazla rol oynamasını desteklediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü
15.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:19
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KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Pazar günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, birlik ve kalkınma konusunda birbirlerine karşılıklı destek açıkladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ile Arap Birliği'nin gerçek dostlar ve iyi ortaklar olduğunu vurgularken, Çin'in temel çıkar ve önemli endişelerine ilişkin konularda her zaman güçlü destek sunan Arap Birliği'ni takdir ettiklerini söyledi.

Wang, Arap ülkelerine kendi gelişimleri için birlik olmaları ve stratejik bağımsızlıklarını sürdürmeleri yönünde destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Dünyanın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğini kaydeden Wang, gelişmekte olan ülkelerin birlik ve işbirliğini güçlendirme, kalkınma ve yeniden canlanmayı hızlandırma, ayrıca kendi gelecek ve kaderlerini tayin etme konusunda kararlı durma eğilimini hiçbir şeyin durduramayacağını vurguladı.

Wang, Arap Birliği'nin bölge ve dünya barışı ile istikrarında daha fazla rol oynamasını desteklediklerini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasını derinleştirip somutlaştırmak, ayrıca insanlığın kalkınma ve ilerlemesine yeni katkılar sunmak üzere Arap tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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