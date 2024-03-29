Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği'nin Çin'deki temsilciliğinin yeni başkanı ile görüştü

Güncel

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği'nin Çin'deki temsilciliğinin yeni başkanı Ahmed Mustafa Fehmi ile Perşembe günü Beijing'de bir araya geldi. Taraflar görüşmede Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek için birlikte çalışma sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Fehmi'yi Çin'deki yeni görevinden dolayı memnuniyetle karşıladı.

Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin tarihteki en iyi dönemini yaşadığını belirten Wang, her iki tarafın liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğunun inşasını ilerletmek üzere Arap Birliği ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Bu yılın Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu ve forumun 10. bakanlar toplantısına Çin'in ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, iki tarafın endişe duydukları ortak konularda koordinasyonu artırmak ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma yönündeki haklı davasına desteği güçlendirmek üzere bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Fehmi ise Arap Birliği'nin, Çin'in Filistin meselesindeki adil tutumunu ve Arap ülkelerine verdiği güçlü desteği takdirle karşıladığını belirterek, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkileri teşvik etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.