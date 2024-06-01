Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Ülkeleri İle İşbirliğini Vurguladı

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BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Çin'e gelen Arap ülkelerinden bazı konuklarla bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin'in dış ilişkilerinde Suudi Arabistan'a her zaman öncelik verdiğini söyledi. Wang, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki sarsılmaz karşılıklı güven ve dostluğun, iki ülke liderleri tarafından oluşturulan kapsamlı stratejik ortaklığın yönüne işaret ettiğini vurguladı.

Wang, Çin'in ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırmak, kalkınma stratejilerinin sinerjisini artırmak, enerji, yatırım, yükselen sektörler, 5G iletişimleri, yapay zeka, dijital ekonomi, uzay ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmek ve yeşil ve sürdürebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere Suudi Arabistan'la çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Faysal bin Farhan ise iki ülke liderlerinin özen ve kılavuzluğunda çeşitli alanlardaki Suudi Arabistan-Çin işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye ve Suudi Arabistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye kararlı şekilde devam edeceğini kaydeden Faysal, Filistin meselesinde adil bir tutum takınan Çin'e teşekkür etti.

Wang, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüşmesinde, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruması, siyasi istikrarı sağlaması, güvenlik dönüşümünü teşvik etmesi ve ekonomik yeniden yapılanmasını gerçekleştirmesi konularında Somali'yi kararlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Wang, Çin'in tarım, balıkçılık ve sağlık gibi kilit öneme sahip alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğini hayata geçirmeye ve Çin'in Somali'de uygulamaya koyduğu diğer küresel girişimleri ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Somali'nin tek Çin ilkesini ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesine yönelik konulardaki duruşunu kararlılıkla desteklediğini belirten Fiqi ise Somali'nin barış, güvenlik, kalkınma ve yeniden canlanmasına verdiği özverili yardım için Çin'e teşekkür ederek, Çin'in desteğini sürdürmesini umduklarını ifade etti. Somalili Bakan, Çin- Afrika İşbirliği Forumu ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu çerçevesinde altyapı, enerji, yatırım, sağlık, güvenlik ve diğer alanlarda işbirliğini artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Wang, Komorlar Birliği Dışişleri Bakanı Dhoihir Dhoulkamal ile görüşmesinde, Çin'in temel çıkarlarına ve önemli endişelerine ilişkin konulardaki meşru önerilerine verdiği destekten dolayı Komorlar'a teşekkür etti. Wang, Çin'in Komorlar'la her seviyede etkileşimi güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye, yoksulluğun azaltılması, eğitim ve öğrenim, tıbbi bakım ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye ve Komorlar'dan daha fazla miktarda yüksek kaliteli ürün ithal etmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin'in toprak egemenliğini korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Dhoulkamal, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Arap ve Afrika ülkelerinin ortak kalkınmasını gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu ve Komorlar'ın bu inisiyatife aktif katılımının süreceğini vurguladı.

Wang, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali El-Yahya ile görüşmesinde ise, Kuveyt'in Çin ile Arap devletleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini teşvik yönündeki aktif bağlılığını takdir ettiklerini ve Kuveyt'in uluslararası ve bölgesel meselelerde daha fazla rol oynamasını desteklediklerini ifade etti.

Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek, yenilenebilir enerji, kanalizasyon arıtması, yatırım, yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka ve diğer alanlarda işbirliğini aktif şekilde teşvik etmek, kültürel ve halklar arası etkileşimi güçlendirmek ve Çin-Kuveyt stratejik ortaklığını derinleştirmek üzere Kuveyt'le çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İki ülke liderinin önderliğinde Kuveyt-Çin ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemine girdiğini kaydeden El-Yahya, Çin'i uzun dönemli ve güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve Çin'le üst düzey etkileşimi güçlendirmeyi, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeyi ve ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Filistin meselesinde adil bir tutum takınan Çin'e teşekkür eden El-Yahya, Arap devletleriyle Çin arasındaki işbirliğinin daha verimli sonuçlara ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.