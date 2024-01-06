Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Barış, Çin-ABD ilişkilerinin mihenk taşıdır

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi sayesinde gerçekleştirilen aydınlanmadan bahsederek barışın, ikili ilişkilerin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Cuma günü Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıl dönümünü kutlamak üzere Beijing'de düzenlenen resepsiyonda söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin-ABD ilişkilerinde çalkantılı dönemlerden geçtiğini ve bundan önemli dersler çıkarıldığını hatırlatan Wang, iki büyük ülke arasında "herhangi bir çatışma ya da cepheleşmenin olmamasının" kendi başına insanlık için en büyük barış kazancı olduğunu belirtti.

Çin ve ABD için en doğru tercihin işbirliği olduğunu kaydeden Wang, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin, Çin ile ABD arasındaki etkileşimlerin en temel özelliği olduğunu söyledi.

Bakan, ikili ticaretin ve iki yönlü yatırımın yüksek düzeyde olmasının, iki ülkenin ekonomik yapısının birbirini tamamlama düzeyinin yüksek olduğunu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde derin bağlantıya sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bakan, yapay şekilde bağların koparılması ve engelleme çabalarının yarardan çok zarar getirdiğini sözlerine ekledi.

Wang, San Francisco'da iki devlet başkanı arasında varılan uzlaşıların hayata geçirilmesine yönelik bazı önerilerde de bulundu.

İki tarafa karşılıklı saygıya bağlılık gösterme ve en kısa sürede doğru anlayışı geliştirme çağrısında bulunan bakan, Çin'in hegemonya peşinden koşmak şöyle dursun, hiç kimsenin yerini alma ya da hiç kimseyi etkisiz bırakma gibi bir niyeti olmadığını vurguladı. Bakan, Çin'in karşılıklı saygı temelinde istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkileri inşa etmeye kararlı olduğunu belirtti.

İki tarafın da farklılıkları etkin şekilde yönetme konusu başta olmak üzere barış içinde birlikte yaşamayı desteklemesi gerektiğini kaydeden Wang, sırf farklılık yüzünden cepheleşme, yaptırımlara yönelme ve güç hegemonyası ve sıfır toplamlı oyunlara girme gibi uygulamalara karşı olduğunu belirtti.

Wang iki tarafın, karşılıklı olarak faydalı işbirliğini teşvik etmek üzere diplomasi, ekonomi, finans, ticaret ve tarım alanlarında kurulan ya da yeniden düzenlenen mekanizmaları tam olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Meale de resepsiyonda bir konuşma yaptı. ABD tarafı adına Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıl dönümünü kutlayan Meale, ABD tarafının, iki devlet başkanının vardığı uzlaşıyı uygulamaya ve ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.