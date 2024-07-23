Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: FKÖ, tüm Filistin halkının tek meşru temsilcisidir

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistinli gruplar arasında Beijing'de yapılan uzlaşı görüşmelerinden çıkan en önemli sonucun, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun vurgulanması olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı Salı günü Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerinin kapanış töreninde yaptı. Wang ayrıca 14 Filistinli grup tarafından, bölünmenin sona erdirilmesi ve birliğin güçlendirilmesine ilişkin hazırlanan deklarasyonun imzalanmasına nezaret etti.

Görüşmelerde varılan en önemli mutabakatın 14 grup arasında büyük bir uzlaşı ve birlik sağlanması olduğunu belirten Wang, görüşmelerden çıkan temel sonucun FKÖ'nün tüm Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun netleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Uzlaşıdaki en önemli noktanın, Gazze'nin savaş sonrası yönetimine odaklanan geçici bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulmasına yönelik anlaşma olduğunu kaydeden Wang, en güçlü çağrının ise ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak gerçek anlamda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olduğunu söyledi.

Wang, "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin anahtarı, güçlü bir güven oluşturmak, yol haritası belirlemek ve adım adım ilerlemek" dedi.

Uzlaşının tüm Filistinli grupların iç meselesi olduğuna ancak uluslararası toplumun desteği olmadan hayata geçirilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Wang, uzlaşıya giden yolda ülkesinin Arap ve İslam ülkelerinin büyük çoğunluğuyla aynı yöntem ve hedefleri benimsediğini belirtti.