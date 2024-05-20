Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran liderlerinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran liderlerinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Wang, Çin'in derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Wang, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın Çin-İran ilişkilerine ve bölgesel işbirliğine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

20.05.2024 17:39
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ASTANA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Wang, Pazartesi günü Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Astana'da düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın kısa süre önce meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdiğinin İran tarafından resmen teyit edilmesinden ötürü Çin'in derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Wang hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına taziye ve başsağlığı dileklerini sundu.

Bakan, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın Çin-İran ilişkilerinin gelişimine ve dostane bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine kayda değer katkılarda bulunduklarını hatırlattı.

Çin'in kazanın ardından arama ve kurtarma çalışmalarına aktif destek verdiğini ve İran'a gerekli her türlü desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu belirten Wang, İran hükümeti ve halkının bu zor dönemi atlatacağına olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran liderlerinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran liderlerinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirdi - Son Dakika
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