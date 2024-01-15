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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz'deki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz'deki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz'de tırmanan gerilimle ilgili endişelerini dile getirerek, sivil gemilerin taciz edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu. Wang, uluslararası ticaret düzeninin korunması ve bölgedeki güvenlik risklerinin artmaması için tüm tarafların hukuka uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz\'deki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi
15.01.2024 - 14:46,
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KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz'de tırmanan gerilimle ilgili endişelerini dile getirerek, sivil gemilerin taciz edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Uluslararası mal ve enerji ticaretinde önemli bir rota olan Kızıldeniz'de ticari gemilerin taciz edilmesine son verilmesi çağrısı yapan Wang, küresel üretim ve tedarik zincirlerinin engelsiz işleyişinin ve uluslararası ticaret düzeninin korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hiçbir ülkeye Yemen'e karşı güç kullanma yetkisi vermediğini hatırlatan Wang, Kızıldeniz'de "yangına körükle gidecek" ve bölgede genel güvenlik risklerini artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Kızıldeniz'deki mevcut gerilimin, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmanın yayılım etkisine işaret ettiğini belirten Wang, an itibarıyla önceliğin çatışmayı en kısa sürede durdurarak daha fazla tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek olduğunu kaydetti.

Wang, tüm tarafların hukuka uygun şekilde Kızıldeniz'deki deniz hatlarının güvenliğini ortaklaşa gözetmesi, bunu yaparken Yemen de dahil olmak üzere Kızıldeniz kıyısındaki ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne ciddiyetle saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kızıldeniz'deki Gerilimle İlgili Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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