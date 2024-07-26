Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos Cumhurbaşkanı ile görüşerek Çin'in sosyalist piyasa ekonomisine bağlılığını vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos Cumhurbaşkanı ile görüşerek Çin'in sosyalist piyasa ekonomisine bağlılığını vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos Cumhurbaşkanı ile görüşerek Çin\'in sosyalist piyasa ekonomisine bağlılığını vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos Cumhurbaşkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile bir araya gelerek Çin'in üst düzey sosyalist piyasa ekonomisi inşasına bağlılığının süreceğini belirtti. Wang, reformun doğru siyasi doğrultusuna bağlı kalacaklarını ve Çin tarzı modernleşmeyi ilerletmek için güçlü bir itici güç ve kurumsal güvence sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, Wang ve Thongloun arasında Laos'un ekonomik kalkınmasını güçlendirmek ve sınır ötesi suçlarla mücadele etmek için işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmalar yapıldı.

26.07.2024 14:51
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Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Laos Cumhurbaşkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile bir araya gelen konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in üst düzey sosyalist piyasa ekonomisi inşasına bağlılığının süreceğini söyledi.

VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, reformun doğru siyasi doğrultusuna bağlı kalacaklarını, üst düzey bir sosyalist piyasa ekonomisi inşa edeceklerini ve Çin tarzı modernleşmeyi ilerletmek için güçlü bir itici güç ve kurumsal güvence sağlayacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Laos Cumhurbaşkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile görüşmesi sırasında yaptı.

Thongloun, toplantıda 20. ÇKP Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunun önemli sonuç ve yenilikçi başarılarının, Laos'a sosyalist davayı teşvik konusunda önemli referanslar sağladığını söyledi.

Yıllardır Laos'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği kıymetli destek için Çin'e teşekkür eden Laos Cumhurbaşkanı, Laos-Çin Demiryolu'nun Laos halkının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun değerli bir simgesi olduğunu belirtti.

Laos'un, Çin'le işbirliğini derinleştirmeye, Laos-Çin Demiryolu çerçevesinde kapsamlı kalkınmayı hızlandırmaya, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği kapsamında Laos-Çin geleneksel dostluğunu ileriye taşıyacak çığır açan projeleri inşa etmeye istekli olduğunu kaydeden Thongloun, Çinli işletmelerin ülkesinin bağımsız kalkınma kapasitesini artırmasına yardımcı olacak daha fazla yatırımda bulunmasından memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Wang ise üçüncü genel oturumda 300'ü aşkın reform görevinin belirlendiğini, reformun her alanda derinleştirilmesine yönelik ayrıntılı plan ortaya konulduğunu ve reform ve dışa açılmanın her zaman ileriye götürülmesine yönelik açık bir işaret verildiğini ifade etti.

Ülkesinin Laos'a kendine uygun bir kalkınma yolu araştırma ve ulusal egemenlik ve onurunu koruma konusunda güçlü destek verdiğini belirten Çinli bakan, Laos ile çok yönlü işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Laos Demiryolu çerçevesinde kapsamlı kalkınmayı güçlendirmeye ve bağlantısallığı desteklemek üzere Laos'un ekonomik kalkınmasını güçlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Wang, iki tarafın sınır ötesi suçlarla kararlılıkla mücadele ederek ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik iyi bir iş ortamı yaratmak üzere ele ele vermesi gerektiğini belirtti.

Wang, aynı gün içinde Laos Başbakanı Sonexay Siphandone ve Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos Cumhurbaşkanı ile görüşerek Çin'in sosyalist piyasa ekonomisine bağlılığını vurguladı - Son Dakika

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