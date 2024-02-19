Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sırbistan\'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Sırbistan arasındaki dostluğu güçlendirmek ve ayrılıkçı eylemlere karşı çıkmak için Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşerek, Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni seviyelere taşımak istediklerini ifade etti.

19.02.2024 14:51
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yalnızca Çin ve Sırbistan arasındaki sarsılmaz dostluğu güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda ayrılıkçı eylemlere karşı çıkmak, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini koruyup uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak üzere Sırbistan'ı egemenliğini güvence altına alması ve toprak bütünlüğünü koruması konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni seviyelere taşımak üzere Sırbistan ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye ve gelecekteki işbirliği olanaklarını planlamaya istekli olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Cumartesi günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Wang, Çin-Sırbistan ilişkilerinin sarsıcı uluslararası değişikliklere meydan okuyarak içten ve derin bir dostluk yarattığını söyledi.

Wang, Vucic'in Sırp halkını ulusal kalkınma ve yeniden canlanma yolunda daha büyük başarılar elde etmeye yönlendireceğine inandığını dile getirdi.

Çin'in Sırbistan ile sağlam dostluğuna ve karşılıklı güvenine değer verdiğini belirten Wang, Sırbistan ile üst düzey etkileşimleri güçlendirip gelecekteki işbirliği olanaklarını planlamaya, Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni seviyelere çıkarmaya ve iki ülke arasındaki dayanışma ve işbirliğinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vucic ise Wang'dan Xi'ye en içten selamlarını iletmesini isterken, Çin'in Sırbistan'a daimi saygısı, Sırbistan'ın ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumasına verdiği destek ve Sırbistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik değerli yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Ülkesinin geçen yıl Çin ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladığını hatırlatan Vucic, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların hızla arttığını ve büyük ölçekli altyapı projelerinin sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

Sırbistan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen bağımsızlık ve kendi kendine yetme ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan Vucic, Çin'in güvenilir ve sağlam bir dostu olmaya devam edeceklerini ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye ortaklaşa taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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