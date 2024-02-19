Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Münih'te buluştu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Münih'te buluştu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Münih\'te buluştu

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Buluşma, 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti.

19.02.2024 14:31
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MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi, 17 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Münih'te buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Münih'te buluştu - Son Dakika
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