Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xi Jinping'in Orta Asya gezisinin önemini vurguladı

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BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kısa süre önce tamamlanan Orta Asya gezisinin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişimine yön vermesi, Çin'in bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini derinleştirmesi ve komşu ülkeler arasında ortak geleceğe sahip toplum inşasının önemli ölçüde ilerlemesini teşvik etmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cumartesi günü Xi'nin bu hafta Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılımı ile Kazakistan ve Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Xi'nin yeni durum ve zorluklarla karşı karşıya olan örgüte, güvenliği sağlamak, kalkınma haklarını korumak, birliğin gücünü güçlendirmek, ayrıca dayanışma ve karşılıklı güven, barış ve huzur, refah ve kalkınma, iyi komşuluk ve dostluğun yanı sıra adalet ve hakkaniyet içeren ortak bir dünya inşa etmek için çaba göstermesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Xi'nin Kazakistan ziyareti hakkında bilgi veren Wang, Çin ve Kazakistan liderlerinin ortak geleceğe sahip Çin-Kazakistan topluluğunun inşasını teşvik etmeye yönelik güçlü siyasi iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini ve ikili ilişkilerin yeni bir "altın 30 yılını" başlatmak için yeni planlar yaptıklarını belirtti.

Wang, Tacikistan ziyaretine ilişkin ise Xi'nin iki ülke arasındaki yeni dönemin başlangıcından bu yana Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile 15 kez bir araya geldiğini hatırlattı. Wang, Xi'nin son resmi ziyaretinde iki liderin Çin ve Tacikistan arasında yeni dönem için kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı kurulduğunu ve daha yüksek bir başlangıç noktasından ortak geleceğe sahip bir topluluğun birlikte inşa edileceğini ilan ettiklerini söyledi.

Wang, Xi'nin Astana'daki Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve zirveye katılan diğer yabancı liderlerle de ikili görüşmeler yaptığını kaydetti.

Zirveye katılan çeşitli ülkelerin liderlerinin tek Çin ilkesine kesin destek verdiklerini ve Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan her türlü eyleme karşı olduklarını açıkça ifade ettiklerini söyleyen Wang ayrıca, liderlerin Xi tarafından önerilen insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme önerisi ile küresel inisiyatifleri takdirle karşıladıklarını belirtti.