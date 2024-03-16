Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, bir dezenformasyon yuvasıdır

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, sık sık diğer ülkeleri dezenformasyon yaymakla suçlayan ABD'nin aslında kendisinin bir dezenformasyon yuvası olduğunu söyledi.
Wang, söz konusu açıklamayı, Cuma günkü olağan basın toplantısında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'da imzaladığı gizli başkanlık kararnamesine ilişkin soru üzerine yaptı.
Reuters'ın bildirdiğine göre Trump, söz konusu kararnameyi imzalayarak örtülü şekilde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Pasifik ve Afrika'da medya kuruluşları satın alarak ve sahte internet kimlikleri kullanarak Çin'e karşı gizli bir karalama kampanyası yürütecek özel bir ajan ekibi oluşturmak üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) yetki vermiş.
Wang, "CIA Direktörü William Burns'un çok da uzun olmayan bir zaman önce CIA'nin Çin'le ilgili istihbarat toplamaya çok fazla kaynak ayırdığını alenen söylediğini hatırlıyorum" dedi.
Haberin, Burns'ün açıklamalarıyla örtüştüğünü kaydeden Wang, bir kez daha ABD'nin uzun bir süredir organize ve iyi planlanmış şekilde Çin'e yönelik dezenformasyon yaydığının ortaya çıktığını ve bunun, ABD'nin Çin'e karşı bir algı savaşı sürdürmeye yönelik ciddi bir yaklaşımı olduğunu belirtti.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün, ABD hükümetinin, en büyük dezenformasyon yayan merkez olduğunu şeklinde sözlerini hatırlatan Wang, söylenti üretip yayanların, güvenirliklerini çok daha hızlı kaybedeceğini vurguladı.
Sözcü son olarak, "Dezenformasyon yayma, Çin'in ilerlemesini durduramaz, sadece ABD'nin itibarsızlaşmasını sağlar" dedi.
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