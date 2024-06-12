Çin Dışişleri Bakanlığı: Bıçaklı saldırı halklar arası etkileşimi etkilemez - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Bıçaklı saldırı halklar arası etkileşimi etkilemez

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'de ABD'li öğretim görevlilerinin yaralandığı bıçaklı saldırının münferit bir olay olduğunu ve Çin ile ABD arasındaki halklar arası normal etkileşimi etkilemeyeceğini belirtti. Sözcü, saldırının ardından yaralanan öğretim görevlilerinin tedavi edildiğini ve durumlarının ağır olmadığını ifade etti. Ayrıca, Çin'in yabancı uyruklu kişilerin güvenliğini korumak için etkili önlemler aldığını vurguladı.

12.06.2024 11:17
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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'de ABD'li öğretim görevlilerinin yaralandığı bıçaklı saldırının münferit bir olay olduğunu ve Çin ile ABD arasındaki halklar arası normal etkileşimi etkilemeyeceğini belirtti.

Lin, Salı günkü olağan basın toplantısında olayla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Jilin kentinde bulunan Beihua Üniversitesi'nde ders veren dört yabancı öğretim görevlisinin 10 Haziran sabahı kentteki Beishan Parkı'nı gezerken saldırıya uğradığını belirten Lin, yaralıların hastaneye kaldırılıp uygun şekilde tedavi edildiğini ve hiçbirinin durumunun ağır olmadığını ifade etti.

Lin, "Polisin yaptığı ön değerlendirme, saldırının münferit bir olay olduğunu gösteriyor. Soruşturma ise halen devam ediyor" dedi.

Sözcü, Çin ile ABD arasında halklar arası ve kültürel etkileşimlerin artmasının her iki tarafın da çıkarlarına hizmet ettiğini ve her iki ülkede toplumun tüm kesimlerindeki insanlar tarafından desteklenip memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Çin'in dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Lin, ülkedeki yabancı uyruklu tüm kişilerin güvenliğini korumaya yönelik etkili önlemlerin mevcut olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bu münferit olay Çin ile ABD arasındaki halklar arası normal etkileşimleri etkilemez" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı: Bıçaklı saldırı halklar arası etkileşimi etkilemez - Son Dakika

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