Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor

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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülke ve halklarının temel çıkarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirtti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin soruyu yanıtlarken seçimlerin ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi. Sözcü, başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olan Çin'in ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceğini ifade etti.

Sözcü, "ABD başkanı olarak kim seçilirse seçilsin, ABD'nin bizimle aynı doğrultuda çalışacağını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalacağını ve iki ülke ile tüm dünyanın yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir büyümesini ilerleteceğini umuyoruz" dedi.

Wang, öte yandan Çin'in de egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.