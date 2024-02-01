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Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülke ve halklarının temel çıkarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirtti. Wang, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin soruyu yanıtlarken seçimlerin ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi ve Çin'in başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olarak ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceğini ifade etti. Wang, her kim seçilirse seçilsin, ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışacağını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalacağını ve iki ülke ile tüm dünyanın yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir büyümesini ilerleteceklerini umduklarını belirtti. Wang ayrıca Çin'in de egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

01.02.2024 14:48
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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülke ve halklarının temel çıkarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirtti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin soruyu yanıtlarken seçimlerin ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi. Sözcü, başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olan Çin'in ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceğini ifade etti.

Sözcü, "ABD başkanı olarak kim seçilirse seçilsin, ABD'nin bizimle aynı doğrultuda çalışacağını, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalacağını ve iki ülke ile tüm dünyanın yararına olacak şekilde ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir büyümesini ilerleteceğini umuyoruz" dedi.

Wang, öte yandan Çin'in de egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-ABD İlişkileri İki Ülke ve Halklarının Temel Çıkarına Hizmet Ediyor - Son Dakika
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