Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Tebrik Etti

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BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i göreve başlamasından dolayı tebrik ettiğini ve Rusya'nın Putin liderliğinde ulusal kalkınmasında ve ekonomik ile sosyal ilerlemesinde yeni başarılar elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Putin'in Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak Salı günü altı yıllık dönem için yemin etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov'un, Putin'in yeni görev döneminde ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yapacağını duyurması hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lin, "İki devlet başkanının stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkileri güçlü ve istikrarlı büyüme kaydetmiştir" dedi.

Sözcü, iki tarafın bağlantısızlık, çatışmasızlık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkesini gözettiğini, ayrıca karşılık saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çeşitli alanlarda ikili ilişkiler ve işbirliklerini ileriye taşıdığını, böylece iki halka somut faydalar getirip küresel ortak kalkınmayı ilerletmede pozitif rol oynadıklarını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Lin, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa savunmak, hakiki çok taraflılığı uygulamak ve küresel yönetişimi daha eşit ve adil hale getirmek üzere her iki tarafın da iki lider arasındaki ortak anlayışın kılavuzluğunu takip edeceğini, karşılıklı güveni daha da artıracağını, işbirliğini genişleteceğini ve dostluklarını ileri taşıyacağını ifade etti.

Sözcü, "Çin, Çin-Rusya ilişkileri için liderler diplomasinin stratejik kılavuzluğuna büyük değer veriyor. İki lider, yakın etkileşimi sürdürme ve Çin-Rusya ilişkilerinin sorunsuz ve istikrarlı gelişimini sağlama konusunda uzlaştı" dedi.