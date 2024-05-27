Çin Dışişleri Bakanlığı: Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşabileceğini düşünmesin

Güncel

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, hiçbir ülke, kuruluş ya da birey bedel ödemeksizin Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşabileceğini düşünmesin dedi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Çin'in ABD'li 12 savunma şirketine ve 10 kıdemli yöneticiye yönelik karşı önlemlerine ilişkin söz konusu açıklamayı yaptı. Karşı önlemlerin, ABD'nin Rusya'yla ilgili meseleler üzerinden Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara ve ABD tarafının Taiwan bölgesi liderinin "göreve başlama" törenine katılmasına Çin'in yanıtı olduğu düşünülüyor.

Mao, Çin'in 22 Mayıs'ta Çin Dışişleri Bakanlığı'nın 7 numaralı kararnamesinde ilgili kararı duyurduğunu ve uluslararası hukukta temeli olmayan yahut Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmeyen tek taraflı yaptırımlara ve sınır aşan yargı politikasına kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

"Meşru ve yasal hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" diyen Mao, Çin'in ABD'yi kendi davranışları hakkında derinlemesine düşünmeye, Ukrayna krizinin başlaması ve tırmanmasındaki sorumluluğuyla yüzleşmeye, düşmanlaştırma ve baskılama eylemlerine son vermeye ve yasadışı tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmaktan vazgeçmeye çağırdığını sözlerine ekledi.

Mao, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Hiçbir ülke, kuruluş ya da birey, Çin hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü azim, irade ve kabiliyetini hafife alamaz ve bedel ödemeksizin Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşabileceğini düşünmesin" dedi.