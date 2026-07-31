Çin Dışişleri'nden Kuveyt'e Güvenlik Çağrısı
Çin, Kuveyt'teki vatandaşları ve kurumları için güvenlik önlemleri alınmasını istedi.
BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuveyt makamlarına ülkedeki Çinli kurumların güvenliğini sağlamaya yönelik etkili önlemler alma çağrısında bulundu.
Mao düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında Çinli bir inşaat şirketinin isabet aldığı yönündeki haberleri değerlendirdi.
"Saldırıdan etkilenen Çin vatandaşı bulunmadığı teyit edildi" diyen Mao, Kuveyt'teki Çin vatandaşları ve kurumlarına risk farkındalığını artırma ve güvenlik önlemlerini güçlendirme uyarısında bulunduklarını belirtti.
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