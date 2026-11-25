BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Guo çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin ve diğer bazı ülkelerden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmeye hazırlandığına ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari meselelerin ele alınması konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirten Guo, iki tarafın ilgili sorunları eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde istişare yoluyla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Sözde kapasite fazlası meselesinin yanlış bir iddia olduğunu kaydeden Guo, bu konunun siyasi manipülasyon için bir bahane olarak kullanılmasına karşı olduklarını söyledi. Guo, iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki istikrarlı büyüme ivmesini korumak üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.